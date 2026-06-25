التحفظ على أكثر من 40 كجم من اللحوم ومصنعاتها الفاسدة فى بورسعيد وإحالة الواقعة لجهات التحقيق العاجلة

شاركت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف محمد حلمي جاد الرب مدير عام المديرية، في حملة رقابية مشتركة وموسعة بنطاق شارع السواحل بحي المناخ، بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وديوان عام حي المناخ بقيادة شيماء العزبي .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش والتدليس تجسيداً لسيادة القانون وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حملة ثلاثية تضبط لحوماً متغيرة الخواص ومجهولة المصدر داخل محل مشويات شهير بحي المناخ

أولاً: تنسيق ثلاثي رفيع المستوى لإحكام الرقابة على أسواق العاصمة



انطلقت الحملة الرقابية الموسعة في إطار المتابعة الدورية والمفاجئة للمنشآت الغذائية ومحال إعداد وتجهيز المأكولات بنطاق المحافظة خلال موسم الصيف.

وجاءت الحملة بقيادة ميدانية متميزة من هايدي جهاد مديرة إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين و شيماء العزبي رئيسة حي المناخ و الدكتورة نشوى الريس مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيدبمشاركة فرق العمل الرقابية والتنفيذية المختصة من كافة الجهات المشاركة لضمان جودة وحرمة الغذاء المتداول.

ثانياً: ضبط 40 كجم لحوم فاسدة ومتغيرة الخواص داخل محل مشويات شهير



أسفرت أعمال التفتيش الدقيق والمتابعة الميدانية داخل أحد محال المشويات الشهيرة الواقعة بنطاق شارع السواحل عن رصد مخالفات صحية وبيئية جسيمة، حيث تم ضبط الآتي:

ضبط ما يزيد عن 40 كجم من اللحوم ومصنعات اللحوم المعدة للتقديم للمستهلكين.

بالفحص الظاهري والفني للمضبوطات، تبين أن جزءاً منها في حالة إحلال تام وتغير واضح في الخواص الطبيعية من حيث (اللون، الرائحة، والقوام)، مما يمثل خطراً داكناً على صحة المواطنين ويؤدي للتسمم الغذائي.

ضبط كميات أخرى من اللحوم متداولة داخل المحل بدون أي بيانات، أو مستندات، أو فواتير دالة على مصدرها أو تاريخ إنتاجها وفترة صلاحيتها.

ثالثاً: إجراءات قانونية حاسمة وإحالة فورية لنيابة قمع الغش والتدليس



تُمثل هذه الأفعال والمخالفات خرقاً صريحاً لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر في الأسواق المصرية.

وبناءً عليه، قامت الحملة بالتحفظ الفوري على كافة كميات اللحوم المضبوطة، وسحب العينات اللازمة لتحليلها بالمعامل المختصة، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد صاحب المنشأة المخالفة، وإحالة الواقعة بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة.

واكدت محافظة بورسعيد بكافة أجهزتها التنفيذية والرقابية أن صحة المواطن البورسعيدي خط أحمر، وأن الحملات التفتيشية المشتركة مستمرة وممتدة بجميع الأحياء دون توقف لضبط المخالفين وفرض الانضباط التام بالأسواق.