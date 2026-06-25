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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد سرقة أجزاء من سيارته.. محافظ بورسعيد يتدخل لإنقاذ مصدر رزق عم محمد

محافظ بورسعيد يلبّي استغاثة السائق صاحب الـ75 عامًا ويعيد له الأمل بعد تعرض سيارته للسرقة
محافظ بورسعيد يلبّي استغاثة السائق صاحب الـ75 عامًا ويعيد له الأمل بعد تعرض سيارته للسرقة
محمد الغزاوى

في استجابة عاجلة، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، المواطن محمد نصار، سائق الأجرة المسن، عقب تداول استغاثته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض سيارته للسرقة وتجريدها من محتوياتها، مما أدى إلى فقدانه مصدر رزقه الوحيد. وذلك بحضور رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

محافظ بورسعيد يلبّي استغاثة السائق صاحب الـ75 عامًا ويعيد له الأمل بعد تعرض سيارته للسرقة

واستمع محافظ بورسعيد إلى استغاثة المواطن، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عنه، حيث قرر صرف مساعدة مالية فورية له، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الحالات الإنسانية وتقديم المساندة للمواطنين في أوقات الأزمات

كما وجه محافظ بورسعيد بإصلاح سيارة السائق المسن بالكامل داخل الجراج العمومي للمحافظة، وإعادتها إلى حالتها التي تمكنه من العودة لممارسة عمله مرة أخرى، باعتبارها مصدر دخله الأساسي الذي يعتمد عليه في توفير احتياجاته اليومية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت استغاثة عم محمد نصار، عقب العثور على سيارته الأجرة بعد سرقتها وقد تم تجريدها من عدد من مكوناتها الأساسية، ليجد نفسه أمام خسارة كبيرة تهدد مصدر رزقه

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها، وتحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى والاستغاثات الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه، أعرب عم محمد عن سعادته بسرعة استجابة محافظ بورسعيد، مؤكدًا أن عودة سيارته للعمل تمثل له عودة للحياة ومصدر رزقه الذي يعتمد عليه يوميًا.

وتأتي هذه الاستجابة في إطار حرص محافظة بورسعيد على التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة شكاواهم والعمل على حلها بشكل عاجل

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