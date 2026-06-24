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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تتابع انتظام العمل الدعوي والإداري بمديرية أوقاف بورسعيد

انتظام العمل الدعوي والإداري بمديرية أوقاف بورسعيد
انتظام العمل الدعوي والإداري بمديرية أوقاف بورسعيد
عبد الرحمن محمد

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أجرت لجنة من الوزارة، اليوم الأربعاء 24 من يونيو 2026م، مرورًا انضباطيًا على مديرية أوقاف بورسعيد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها وزارة الأوقاف للوقوف على انتظام سير العمل بالمديريات الإقليمية.

انتظام العمل الدعوي والإداري بمديرية أوقاف بورسعيد

وتشكلت اللجنة من الشيخ علي الدين أبو عوض - مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ أحمد فاروق حسيني - عضو الحوكمة، والشيخ محمد حسن رميح - عضو الحوكمة، والأستاذ علاء رضوان - المفتش المالي والإداري بالحوكمة.

وتابعت اللجنة خلال الزيارة انتظام العمل بالمديرية، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، كما راجعت عددًا من الجوانب الإدارية والمالية، ووقفت على مستوى الأداء بالمديرية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم الانضباط المؤسسي والحوكمة الرشيدة.

ويأتي هذا المرور في إطار متابعة سير العمل ميدانيًا، والتأكد من الالتزام بالضوابط الإدارية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية على الوجه الأكمل.

أوقاف بورسعيد الأوقاف انتظام العمل الدعوي والإداري بمديرية أوقاف بورسعيد

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