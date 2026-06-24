دعاء يوم تاسوعاء لقضاء الحوائج.. كلمات نبوية تصلح حياتك وتقربك إلى الله

يتصدر دعاء يوم تاسوعاء مع بداية 9 من شهر المحرم اهتمام الناس، حيث يحرص ملايين المسلمين على التقرب إلى الله بالصيام والدعاء، لاغتنام فضل هذا اليوم العظيم الذي يسبق يوم عاشوراء، لذا يبحث كثيرون عن أفضل الأدعية المستحبة في تاسوعاء لقضاء الحوائج وسعة الرزق وتفريج الهموم، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية المأثورة والمستجابة لخيري الدنيا والآخرة.

دعاء يوم تاسوعاء لقضاء الحوائج

ويستحب للمسلم الإكثار من دعاء يوم تاسوعاء والذكر والاستغفار، سائلًا الله تعالى الرحمة والمغفرة والبركة في العمر والرزق ومن أفضل أدعية قضاء الحوائج أن يقول الداعي:

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

دعاء يوم تاسوعاء مكتوب

خير ما يبدأ به المؤمن يوم 9 من شهر المحرم هو ترديد دعاء يوم تاسوعاء ومن أجمل الأدعية التي تقال في هذا اليوم المبارك هي:

اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إلَّا أَنْتَ.

رَبَّنَا ‌ظَلَمۡنَاۤ ‌أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِینَ

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء

لم يرد في دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء نص، لكن هناك عدد من الأدعية يستحب قولها في أي وقت ، ومن دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء : اللهم ارزقنا أجر هذا اليوم، ولا تحرمنا مغفرتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا. اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء يوم تاسوعاء مكتوب من القرآن