دعاء يوم تاسوعاء 1448 مكتوب.. أفضل الأدعية المستحبة في تاسوعاء لقضاء الحوائج والرزق

يرغب عدد كبير من المؤمنين في ترديد دعاء يوم تاسوعاء هو أكثر الأدعية التي يحرص الناس على ترديدها خلال شهر المحرم، لما لهذا اليوم المبارك من فضل عظيم ومكانة خاصة تسبق يوم عاشوراء، حيث يبحث كثيرون عن أفضل أدعية تاسوعاء المستجابة، وأدعية الرزق وقضاء الحوائج، ودعاء تفريج الكرب والهم، لاغتنام نفحات هذه الأيام المباركة وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الأدعية لخيري الدنيا والآخرة.

ما هو يوم تاسوعاء؟

يوم تاسوعاء هو اليوم الذي يصومه المسلمون ويكون الموافق 9 من شهر المحرم حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في صيام يوم عاشرواء بالصيام بيوم قبله أو بعده.

لماذا نصوم تاسوعاء مع عاشوراء؟

وقد روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أن حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً لثلاث مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه ثلاث:

أكملها أن يصام قبله يومٌ وبعده يوم، يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

أفضل دعاء يوم تاسوعاء مكتوب

اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إلَّا أَنْتَ.

رَبَّنَا ‌ظَلَمۡنَاۤ ‌أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِینَ

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء

لم يرد في دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء نص، لكن هناك عدد من الأدعية يستحب قولها في أي وقت ، ومن دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء : اللهم ارزقنا أجر هذا اليوم، ولا تحرمنا مغفرتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا. اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء يوم تاسوعاء مكتوب من القرآن