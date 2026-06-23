دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء للرزق وقضاء الدين .. ارفع يديك به خلال دقائق

لعله من الأهمية اغتنام دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء للرزق وقضاء الدين ، من اللحظات الأولى لتاسوعاء التي تبدأ ليلتها خلال ثلاث ساعات من الآن، حيث لا يرد القضاء إلا الدعاء، ومن هنا قد يكون دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء للرزق وقضاء الدين طاقة القدر وبوابة الفرج، التي من شأنها أن تغير حياتك.

دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء للرزق وقضاء الدين

ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا ومداومًا على دعاء الرزق من ثلاثة عشر كلمة ، كان يدعو بها في كل وقت، وهي : «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»>

ويعد هذا دعاء الرزق الذي داوم عليه -صلى الله عليه وسلم، لما ورد في المستدرك للحاكم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ».

دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء

لم يرد في دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء نص، لكن هناك عدد من الأدعية يستحب قولها في أي وقت ، ومن دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء : اللهم ارزقنا أجر هذا اليوم، ولا تحرمنا مغفرتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا. اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء يوم تاسوعاء مكتوب من القرآن