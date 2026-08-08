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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسى يهنىء كوت ديفوار وسويسرا بالعيد القومي وجامايكا بالاستقلال

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسرى بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الاتحاد السويسرى بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة أيضا إلى السير باتريك لينتون الين حاكم عام جامايكا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة

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