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أذكار الصباح كاملة مكتوبة 2026.. أفضل الأدعية لبدء يومك بالبركة والحفظ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار الصباح كاملة مكتوبة 2026.. أفضل الأدعية لبدء يومك بالبركة والحفظ

أذكار الصباح
أذكار الصباح
أحمد سعيد

تعد أذكار الصباح أعظم الأعمال التي يحرص عليها المسلم مع بداية يومه، فهي حصن منيع من الشرور، وسبب في جلب الطمأنينة والرزق والبركة، وقد وردت العديد من الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يستحب للمسلم ترديدها بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس؛ لطلب حفظ الله تعالى وتوفيقه، وفي السطور التالية نعرض أذكار الصباح كاملة مكتوبة، وفضل المداومة عليها، وأهم الأدعية المستحبة في الصباح.

فضل أذكار الصباح

تساعد أذكار الصباح على تقوية الصلة بالله تعالى، وتمنح المسلم السكينة والطمأنينة، كما أنها سبب في الحفظ من الشرور، ونيل الأجر والثواب العظيم.

وتعد المحافظة على أذكار الصباح أفضل ما يقتدي به المؤمن لسنة الحبيب المصطفى، كما أنها تعد امتثالا لقول الله تعالى “”.

متى يبدأ وقت أذكار الصباح؟

يبدأ وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر الصادق، ويمتد إلى شروق الشمس، ويرى بعض العلماء جواز قراءتها حتى قبل الزوال عند فواتها.

ومن أفضل ما يبدأ به المؤمن يومه الجديد هو أن يقول أذكار الصباح وخاصة الأذكار من سنة النبي والتي من أبرزها:

  • أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
  • اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.
  • رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولًا (ثلاث مرات).
  • حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (سبع مرات).
  • بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاث مرات).
  • اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
  • سبحان الله وبحمده (مائة مرة).

أفضل دعاء الصباح للرزق

من أفضل دعاء وأذكار الصباح أن يقول الداعي:

اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وعملاً صالحًا متقبلًا، اللهم افتح لي أبواب رزقك، وبارك لي فيما أعطيتني، واصرف عني الفقر والحاجة يا أكرم الأكرمين.

أدعية الصباح للرزق والبركة

يعد دعاء الصباح من أفضل العبادات التي يستقبل بها المسلم يومه الجديد، فهو يجدد التوكل على الله ويبعث الطمأنينة في القلب ويعين على السعي في طلب الرزق الحلال. 

ومن أجمل صيغ الدعاء :

  • «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».
  • «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى».
  • «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا»

دعاء الصباح مكتوب

المداومة على دعاء الصباح المستجاب تُقوي الصلة بالله وتمنح المسلم بداية يملأها الأمل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وخير ما يقوله المؤمن في الدعاء من الصباح :

1- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، وصُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

2- اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

3-يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

4- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

5-اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

6-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

7-يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

8-إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

9-للّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

10-اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

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