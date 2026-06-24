أبو ليمون يوجه بتسريع وتيرة العمل للارتقاء بشبكة الطرق والبنية التحتية جنوب بورسعيد

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد،في إطار الجولات الميدانية المستمرة والمكثفة لمتابعة مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و كانت زيارة تفقدية موسعة لمنطقة جنوب بورسعيد، تفقد خلالها سير العمل في أعمال رصف وتطوير الطريق المحوري الواصل بين قرية الرضوان وقرية أم خلف.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف وتطوير الطريق الواصل بين قريتي "الرضوان" و"أم خلف"

جاء ذلك بحضور المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والروابط بين القرى بالقطاع الجنوبي، بما يضمن تيسير حركة الانتقال للمواطنين والمزارعين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية على الطرق، بالتوازي مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها البنية التحتية والمرافق بكافة قطاعات حي الجنوب لرفع جودة الحياة للأهالي.

خلال تفهده لمراحل العمل بالطريق الواصل بين قريتي "الرضوان" و"أم خلف"، استمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق حول الموقف التنفيذي الحالي، ومخطط الرصف، والأعمال التمهيدية والإنشائية التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقرر لإنهاء كافة الأعمال.

حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية والفنية لأعمال الرصف وتدعيم جانبي الطريق، وتكثيف معدلات التنفيذ وضغط الجداول الزمنية لسرعة دخول الطريق الخدمة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تقاعس أو تأخير في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.