قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب إيران: أعرف حسام حسن وشقيقه إبراهيم جيدا.. وجلبوا العزة والفخر لمصر
الفوز يضمن الصدارة.. منتخب مصر في مهمة لترويض "الفهود" الإيرانية في المونديال
نزيف مستمر.. الذهب يتراجع في أول تعاملات مسائية اليوم
في ذكرى 30 يونيو.. التعليم العالي والبحث العلمي يشهد طفرة تاريخية في عهد الرئيس السيسي
البرلمان العربي مهنئا نبيل فهمي: يحظى بثقة كبيرة ونتطلع لمواصلة التعاون
بعد ظهورها من المستشفى.. خطيب ملك زاهر يحتفل بعيد ميلادها: كل حياتي
في ذكرى 30 يونيو.. 12 عاما من الإنجازات في قطاع التعليم بقيادة الرئيس السيسي
قبل مواجهتهما غدا .. تاريخ مواجهات منتخب مصر وايران
غارات للاحتلال على جنوب لبنان تسفر عن شهيدين وسط تصعيد ميداني متواصل
الأهداف العكسية تفرض نفسها في كأس العالم 2026.. وتونس ضحية أسرع هدف بالنيران الصديقة
طالب سعد: الأزمة البنيوية تُبقي الاقتصاد اللبناني تحت ضغوط والانكماش مرهون بالإصلاحات
بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون يوجه بتسريع وتيرة العمل للارتقاء بشبكة الطرق والبنية التحتية جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف وتطوير الطريق الواصل بين قريتي "الرضوان" و"أم خلف"
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف وتطوير الطريق الواصل بين قريتي "الرضوان" و"أم خلف"
محمد الغزاوى

أجرى اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد،في إطار الجولات الميدانية المستمرة والمكثفة لمتابعة مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و كانت زيارة تفقدية موسعة لمنطقة جنوب بورسعيد، تفقد خلالها سير العمل في أعمال رصف وتطوير الطريق المحوري الواصل بين قرية الرضوان وقرية أم خلف.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف وتطوير الطريق الواصل بين قريتي "الرضوان" و"أم خلف" 

جاء ذلك بحضور المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والروابط بين القرى بالقطاع الجنوبي، بما يضمن تيسير حركة الانتقال للمواطنين والمزارعين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية على الطرق، بالتوازي مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها البنية التحتية والمرافق بكافة قطاعات حي الجنوب لرفع جودة الحياة للأهالي.

خلال تفهده لمراحل العمل بالطريق الواصل بين قريتي "الرضوان" و"أم خلف"، استمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق حول الموقف التنفيذي الحالي، ومخطط الرصف، والأعمال التمهيدية والإنشائية التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقرر لإنهاء كافة الأعمال.

حيث شدد  المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية والفنية لأعمال الرصف وتدعيم جانبي الطريق، وتكثيف معدلات التنفيذ وضغط الجداول الزمنية لسرعة دخول الطريق الخدمة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تقاعس أو تأخير في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

بورسعيد جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

الزمالك

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

كأس العالم

أربع مواجهات تتحدد رسميا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

ترشيحاتنا

إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ

نائبة: مبادرة «اعرف بلدك» تعزز الانتماء الوطني وتؤسس لجيل أكثر إدراكا لتحديات الدولة

نائب مطروح خلال لقائه وزير التموين

نائب مطروح أمام وزير التموين: المحافظة تحتاج دعما استثنائيا لمواجهة تحديات الرقابة وتوفير السلع

الرئيس السيسي

بعد القرار الرئاسي برفع المعاشات.. تحرك برلماني للرقابة على الأسواق والأسعار

بالصور

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد