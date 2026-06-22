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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل جديد من التطوير بحي الضواحي.. محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير منطقة "بنك الشاي"

من إحلال شبكات المرافق إلى المساحات الخضراء والإنارة الحديثة.. "بنك الشاي"
من إحلال شبكات المرافق إلى المساحات الخضراء والإنارة الحديثة.. "بنك الشاي"
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال التطوير الشامل الجارية بمنطقة "بنك الشاي" بنطاق حي الضواحي، والتي تعد من أحدث مناطق التطوير الحالية بالمحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة  الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

من إحلال شبكات المرافق إلى المساحات الخضراء والإنارة الحديثة.. "بنك الشاي" على موعد مع نقلة حضارية متكاملة

 وتابع محافظ بورسعيد خطة تطوير منطقة بنك الشاي والتي تشمل رفع كفاءة 18 عمارة سكنية، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع المحافظ على أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة والتي تتضمن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وتطوير الطرق وأعمال الرصف، ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة، إلى جانب تنفيذ بالوعات أمطار للحفاظ على كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات.

 كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال التجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري للمنطقة، والتي تشمل زيادة المساحات الخضراء، والتوسع في أعمال التشجير، وتطوير منظومة الإضاءة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، بما يساهم في توفير بيئة سكنية متكاملة.

 وشدد المحافظ على سرعة معدلات التنفيذ والالتزام بالخطة الزمنية المحددة للمشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مؤكداً أن تطوير المناطق السكنية يأتي ضمن رؤية المحافظة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن محافظة بورسعيد تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المناطق السكنية بمختلف الأحياء، بما يحقق نقلة حضارية متكاملة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحي

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