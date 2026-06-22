استعدادا لبدء أعمال تطوير شارع الحميدي الأسبوع المقبل محافظ بورسعيد يستقبل العضو المنتدب للشركة المنفذة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس محمد ربيع العضو المنتدب لإحدى شركات قطاع الأعمال العام،استعدادًا لبدء أعمال تطوير شارع الحميدي الأسبوع المقبل، وذلك بعد إسناد أعمال التطوير إلى شركة مصر للأسمنت عقب حصولها علي المناقصة الخاصة بالمشروع،للارتقاء بشارع الحميدي بما يليق بمكانته التجارية والتاريخية.

محافظ بورسعيد: تطوير شامل لشارع الحميدي بما يليق بمكانته التجارية والتاريخية

جاء ذلك بحضور المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعرض مخطط أعمال التطوير المقرر تنفيذها بشارع الحميدي والذي يعد أحد أهم الشوارع التجارية والتاريخية بمحافظة بورسعيد حيث يستهدف المشروع الارتقاء بالشكل الحضاري للمنطقة وتحسين البيئة التجارية والخدمية بها.

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الشوارع والواجهات التجارية، وتحسين الأرصفة ورفع كفاءتها وتطوير منظومة الإضاءة العامة، مع الحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة وتوحيد المظهر العام للمحال التجارية والشوارع المحيطة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن تطوير شارع الحميدي يأتي ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بالمناطق التجارية والأسواق التاريخية بالمحافظة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الحركة التجارية والسياحية، ويعكس الطابع الحضاري المميز لمدينة بورسعيد.

واعرب محافظ بورسعيد عن ترحيبه بالتعاون مع شركة مصر للأسمنت في تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير مؤكدا علي أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق والتجارية ..