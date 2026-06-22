محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مد كابلات الكهرباء بشارع صفية زغلول | شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال الحفر الجارية لمد كابلات الكهرباء المغذية لعدد من المناطق السكنية،.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية بالمحافظة.

توجيهات بعدم إطالة مدة الأعمال بالموقع حفاظًا على السيولة المرورية وراحة المواطنين

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالموقع، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحفر ومد الكابلات الكهربائية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف معدلات العمل والدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على عدم إطالة مدة الأعمال بالموقع، حفاظًا على السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة وتأمين مناطق العمل، مع إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل متابعة مشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات المرافق بمختلف المناطق، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.