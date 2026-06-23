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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

نورهان ووالدتها
نورهان ووالدتها
يارا أمين

علقت المحامية هايدي فضالي، دفاع المتهمة نورهان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بقضية مقتل والدتها داليا الحوشي بمدينة بورفؤاد”، على تنفيذ حكم الإعدام بحق موكلتها، من خلال منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك”.

ووجهت هايدي فضالي رسالة إلى أسرة نورهان، وخاصة والدها، معربة عن تعاطفها معهم بعد تنفيذ الحكم، مؤكدة أن الراحلة أصبحت الآن بين يدي الله، وأنه الأعلم بظروفها وحالتها وقت وقوع الجريمة.

وأشارت المحامية إلى أن أسرة نورهان حرصت على زيارتها طوال سنوات حبسها، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجمعهم بذويهم في الجنة.

كما تطرقت في منشورها إلى الشخص المتهم بالمشاركة في التأثير على نورهان خلال فترة الواقعة، واصفة إياه بأنه “طفل في هيئة شيطان”، معتبرة أنه كان سببًا في المأساة التي انتهت بتنفيذ حكم الإعدام.

وأثار منشور المحامية تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء عقب ساعات من تنفيذ الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية.

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