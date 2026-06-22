بعد تنفيذ حكم الإعدام في قا.تلة والدتها.. موعد دفن الجثمان ببورسعيد

نُفذ اليوم حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل والدتها داليا الحوشي بمدينة بورفؤاد، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتصديق على الحكم.

موعد دفن الجثمان

وكشفت معلومات وردت أن والد المتهمة يقوم حاليًا باستخراج تصاريح الدفن اللازمة تمهيدًا لاستلام الجثمان.

وأضافت المعلومات أن من المقرر تشييع الجثمان ودفنه غدًا بمقابر الأسرة في محافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وكانت قضية مقتل داليا الحوشي قد أثارت اهتمامًا واسعًا، بعدما أُدينت ابنتها نورهان خليل بارتكاب الجريمة بمساعدة صديقها، وصدر بحقها حكم بالإعدام أصبح نهائيًا وباتًا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.