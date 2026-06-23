بتوجيهات محافظ بورسعيد.. مداهمة محل ومخزن وإحباط محاولة غش تجاري

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف محمد حلمي جاد الرب مدير عام المديرية، وأماني صقر وكيل المديرية، في ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وذلك إثر رصد شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من أحد المواطنين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق، والاستجابة الفورية لشكاوى واستغاثات المواطنين، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش والتدليس التجاري

تموين بورسعيد يضبط أكبر شحنة أغذية منتهية الصلاحية تضم أكثر من 5000 عبوة

بناءً على المعلومات الواردة والشكوى التي رصدتها المديرية بشأن قيام أحد المحال التجارية بمنطقة "كسرى والجيزة" بعرض وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية؛ تم على الفور تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل حملة رقابية مكبرة من رجال الرقابة المركزية بالمديرية للتحقق من صحة الشكوى وداهمت الحملة المحل التجاري والمخزن التابع له بذات المنطقة لمنع تسريب تلك المواد الأسواق.

أسفرت أعمال التفتيش الدقيق داخل المحل والمخزن عن ضبط أكثر من 5000 قطعة ومواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معدة ومجهزة للتداول بالأسواق، حيث شملت المضبوطات:

معلبات غذائية متنوعة وأصناف متعددة للتداول اليومي.

بسكويت وحلوى أطفال، وكيك ومخبوزات معبأة.

صلصات ومنتجات غذائية مختلفة ومصنعات متعددة.

وأكدت مديرية التموين أن هذه المنتجات كانت تمثل خطراً مباشراً وجسيماً على صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال، لما قد تسببه من اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي وحالات تسمم غذائي ومضاعفات صحية نتيجة انتهاء فترات صلاحيتها المدونة عليها.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات الفاسدة وإغلاق الموقع المخالف، وتحرير المحاضر التموينية اللازمة لرفعها وعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.