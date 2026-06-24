محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استضافة بطولة الجمهورية للشركات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام للشركات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، لبحث ومتابعة الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة الجمهورية للشركات بمحافظة بورسعيد

أبو ليمون يؤكد دعم المحافظة الكامل لاستضافة البطولات الرياضية

وتناول اللقاء مناقشة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستضافة فعاليات البطولة، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام، الذي يجمع العاملين بالشركات من مختلف المحافظات ويعكس أهمية الرياضة في تعزيز روح المنافسة والتواصل بين أبناء الوطن

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية، في ظل ما تشهده من أعمال تطوير وطفرة تنموية في مختلف القطاعات

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف التعاون بين المحافظة والاتحاد العام للشركات ومديرية الشباب والرياضة، ومتابعة كافة التفاصيل التنظيمية واللوجستية الخاصة بالبطولة، بما يحقق أفضل مستوى من التنظيم ويظهر الوجه الحضاري لمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العام للشركات عن تقديره لجهود محافظة بورسعيد ودعمها المستمر للأنشطة الرياضية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك لإنجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الرياضة وتشجيع إقامة الفعاليات الكبرى، بما يتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في كافة المجالات