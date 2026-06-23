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فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص

المستشارة هايدي الفضالي و المتهمة ووالدتها
المستشارة هايدي الفضالي و المتهمة ووالدتها
محمد الغزاوى

كشفت المستشارة هايدي فضالي، محامية المتهمة "نورهان" المدانة بإنهاء حياة والدتها في القضية التي هزت الرأي العام بمحافظة بورسعيد، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة والكواليس الإنسانية المؤثرة التي عقبت تنفيذ حكم الإعدام بحق موكلتها، واستلام أسرتها للجثمان ليدفن في مأواه الأخير.


​رحلة التوبة والزيارة الأخيرة خلف القضبان
 

​وأوضحت المستشارة هايدي فضالي في تصريحات خاصة، أن المتهمة قضت أيامها الأخيرة داخل محبسها في حالة من التوبة التامة؛ حيث لازمت الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، والاستغفار المستمر عن الذنب الذي اقترفته.

​وأشارت "فضالي" إلى أن والدها كان دائم الزيارة لها في الفترة الأخيرة للاطمئنان عليها، وكان آخرها زيارة خاصة في محبسها الأسبوع الماضي، قبل تنفيذ الحكم بأيام قليلة.

​الأب الصابر والكلمة التي لم تفارق لسان نورهان

وأكدت المحامية أن الأب استقبل الخبر بإيمان شديد وصبر وتماسك، وتوجه بنفسه على الفور لإنهاء الإجراءات الإدارية، واستخراج تصريح الدفن واستلام الجثمان من المستشفى.
 

ماما هتسامحني عشان عارفاني كويس"

​وعن الحالة النفسية للمتهمة قبل رحيلها كشفت المحامية عن جملة مؤثرة لم تفارق لسان نورهان طوال فترة حبسها، حيث كانت تكرر دائماً بيقين:


​"ماما هتسامحني عشان عارفاني كويس"

​في إشارة منها إلى ثقتها الكبيرة في قلب والدتها الراحلة وعفوها عنها بعد رحلة التوبة والاستغفار التي عاشتها.
 

الأب ينهار داخل القبر
 

 واكدت محامية المتهمة انها شاركت الاسرة  صلاة الجنازة في مسجد امتلأ عن آخره بالمصلين لوداع ذويه الذي تصادف الصلاة عليهم بنفس الوقت 
 

​ووصفت المستشارة هايدى فضالي لحظة مواراة الجثمان الثرى، ونزول والد نورهان بنفسه إلى داخل القبر ليدفن ابنته، منهاراً من البكاء أثناء وداعها، في حين استقبل إخوتها الموقف بصبر ورضا تام بقضاء الله وقدره، داعين لها بالمغفرة.
 

حضور الخطيب ومشاركته ووالدته مراسم الدفن 

وصرحت هايدي فضالي لـ "صدى البلد" أن مراسم الجنازة والدفن شهدت حضور محمد، خطيب نورهان السابق، والذي حرص على التواجد لوداعها الأخير، حيث ظهرت عليه علامات التأثر الشديد والانهيار التام خلال مواراة الجثمان الثرى. كما شارك والد نورهان في دفن الجثمان وسط حالة عارمة من الحزن والانهيار التي خيمت على جميع الحاضرين.
 

​وأوضحت المحامية في تصريحاتها حقيقة اللغط المثار حول علاقة نورهان بالشاب المتهم الآخر في القضية، مؤكدةً أن تلك العلاقة لم تكن مستمرة كما أشيع بعد خطبتها لـ "محمد"، بل إن تلك العلاقة كانت قد انتهت تمامًا قبل ارتباطها الرسمي بخطيبها.
 

​وأضافت فضالي أنه تم تنفيذ حكم الإعدام قبل ساعات من اليوم، حيث أديت صلاة الجنازة على نورهان، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة، لتُدفن نورهان داخل مقبرة الأسرة ذاتها التي دُفنت بها والدتها.

دفعت ضريبة السير وراء الشيطان"

​واختتمت المستشارة هايدي فضالي تصريحاتها بعبارة مؤثرة لخصت فيها المشهد قائلة: "نورهان دفعت ضريبة إنها مشيت ورا الشيطان.. وربنا يسامحها ويغفر لها"، مؤكدة أن العقوبة الأرضية نُفذت، والأمر الآن بات بين يدي غفور رحيم.

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