جنت على أمها ودفنت بجوارها.. تشييع جثمان قاتلة والدتها ببورسعيد عقب تنفيذ حكم الإعدام

أكدت المستشارة هايدي الفضالي محامية المتهمة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها داليا الحوشي بمنطقة الفيروز في محافظة بورسعيد بمساعدة صديقها، إقامة صلاة الجنازة عليها بمسجد الكبير المتعال، تمهيدًا لدفن جثمانها بمقابر الأسرة باب 3 أبو عوف.

عقب تنفيذ حكم الاعدام دفن جثمان قاتلة والدتها فى بورسعيد بجوار المجنى عليها

وجاء ذلك عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي والتصديق على الحكم الصادر ضدها في القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية.

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي محامي المتهمة أنه سوف يُشيع جثمانها من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة باب 3 أبو عوف، وهي المقابر ذاتها التي دُفنت بها والدتها المجني عليها السيدة داليا الحوشي عقب وقوع الجريمة، لتُوارى الابنة الثرى بجوار والدتها بعد انتهاء فصول القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والاهتمام.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل وشريكها في الجريمة، بعد إدانتهما بقتل المجني عليها داخل منزلها، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال السنوات الأخيرة.