محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف الأحياء، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية وضمان توافر السلع للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.

التصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأشار إلى أن الحملات الرقابية تأتي في إطار جهود المحافظة للحفاظ على استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.