محافظ بورسعيد: استمرار تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء بمختلف الأحياء

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء بمختلف أحياء المحافظة، ضمن خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالبيئة المحيطة.

أعمال متواصلة للصيانة والري والتجميل

وتشمل الأعمال تنفيذ برامج دورية للري والصيانة والتقليم وزراعة النباتات والزهور، إلى جانب رفع كفاءة الحدائق العامة والمناطق المفتوحة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن زيادة المساحات الخضراء تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.