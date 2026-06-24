محافظ بورسعيد يتفقد مركز شباب ومجمع مدارس قرية الرضوان ويوجه بإقامة فصول للتعليم الثانوي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مركز شباب قرية الرضوان جنوب بورسعيد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات أهالي القرية في مختلف القطاعات.

محافظ بورسعيد يتفقد مجمع مدارس قرية الرضوان

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة داخل مركز الشباب، واطلع على الإمكانات المتاحة بالمركز موجها بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بما يسهم في استثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بإدراج مركز الشباب ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكاناته ويعزز دوره في خدمة أبناء قرية الرضوان والمناطق المحيطة بها.

كما تفقد المحافظ مجمع مدارس قرية الرضوان الذي يضم مدرسة التعليم الابتدائي والإعدادي ومدرسة التعليم الثانوي الصناعي، واطلع على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والإمكانات المتاحة داخل المجمع.

ووجه محافظ بورسعيد بإقامة فصول للتعليم الثانوي العام داخل مجمع المدارس، للتيسير على أبناء القرية وتخفيف أعباء الانتقال إلى مناطق أخرى لاستكمال مراحلهم التعليمية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون حرص المحافظة على تطوير الخدمات التعليمية والشبابية بمختلف مناطق جنوب بورسعيد، بما يحقق التنمية المتكاملة ويلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.