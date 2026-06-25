محافظ بورسعيد يستقبل وفد وزارة الخارجية لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفدًا من وزارة الخارجية، لبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم الجولة التعريفية لمنصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بمحافظة بورسعيد.

وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من الفرص التنموية والتمويلية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، تم استعراض تفاصيل عقد الجلسة التعريفية الثالثة لمنصة "حافز" بمحافظة بورسعيد، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 25/6/2026، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال والشركات بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد من وزارة الخارجية لبحث التعاون المشترك

وأكد محافظ بورسعيد أهمية هذه المبادرات التي تساهم في فتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية.