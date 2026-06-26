5 مقترحات عاجلة لتحويل بورسعيد إلى منطقة جاذبة للاستثمار

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية استثنائية تؤهلها لأن تصبح واحدة من أهم المحافظات الجاذبة للصناعة والاستثمار في مصر، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جادًا وسريعًا لإنشاء مناطق صناعية متخصصة تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل لأبناء المحافظة.

5 مقترحات عاجلة لتحويل بورسعيد لمنطقة جاذبة للاستثمار

وأوضح " عمار " فى تصريحات له أن ملف الصناعة في بور سعيد يحتاج إلى رؤية متكاملة تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، مقترحًا 5 خطوات عملية لحسم هذا الملف وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي، تتمثل في:

1. إنشاء مناطق صناعية خفيفة متخصصة بالقرب من التجمعات السكانية والمدن الرئيسية لتقليل تكاليف النقل وجذب المستثمرين.

2. إقامة مجمعات للصناعات الغذائية والسمكية تعتمد على الثروة السمكية والمنتجات الزراعية المتاحة بالمحافظة، بما يحقق قيمة مضافة للمنتج المحلي.

3. دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء ورش ومجمعات إنتاجية متخصصة للحفاظ على الهوية البورسعيدية.

4. تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين، بما يشمل تبسيط إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار تشجيعية.

5. ربط المناطق الصناعية بشبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية الحديثة لضمان سهولة حركة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية المشروعات.

وأشار النائب البورسعيدى بمجلس النواب حسن عمار إلى أن تحقيق التنمية الحقيقية في بور سعيد يتطلب تنويع مصادر الدخل وخلق قاعدة صناعية وإنتاجية قوية تستوعب الشباب وتوفر فرص عمل مستقرة وتدعم الاقتصاد الوطني مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تمتلك كل مقومات النجاح الصناعي والاستثماري، وما تحتاجه اليوم هو سرعة التنفيذ وتكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص ودعم جهود اللواء إبراهيم أبو ليمونة محافظ بور سعيد لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بما يرسخ مكانة المحافظة كقاطرة جديدة للتنمية والإنتاج والاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة.