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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربات حاسمة لحماية مواطني بورسعيد.. إحباط تداول نصف طن جبن فاسد و مواد غذائية بمدينة بورفؤاد

ضربات حاسمة لحماية مواطني بورسعيداحباط تداول نصف طن جبن فاسد و مواد غذائية بمدينة بورفؤاد
ضربات حاسمة لحماية مواطني بورسعيداحباط تداول نصف طن جبن فاسد و مواد غذائية بمدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

تابعت  سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري وادارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومتابعة المعروض من السلع داخل المحال والمطاعم والسوبر ماركت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة التداول، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تسلل أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

 

ضربات حاسمة لحماية مواطني بورسعيداحباط تداول نصف طن جبن فاسد و مواد غذائية بمدينة بورفؤاد 

شارك فى الحملة الدكتور أمجد يسري مدير التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري و محمد السحراوي رئيس الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية .

وأسفرت جهود الحملة عن إحباط محاولة لتداول نصف طن من الجبن الفاسدة و المواد الغذائية ، كانت في طريقها إلى عدد من مطاعم البيتزا والكريب ويظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية، مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين حيث تمكنت الأجهزة المعنية عن ضبط معمل مخالف يعمل دون ترخيص، ويقوم بفرم وتجهيز الجبن والمواد الغذائية داخل المعمل و يفتقر تمامًا للاشتراطات الصحية.

وعلى الفور، تم التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآة المحرر ضدها المحاضر، مع التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك، مشددة على أن صحة المواطن وسلامة غذائه تمثلان خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه، وأن المدينة لن تتهاون مع أي تاجر أو منشأة تخالف القوانين أو تستهين بالمعايير الصحية، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة المواطنين واستقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، أشادت الأستاذة سمر الموافي بالجهود المكثفة التي تبذلها فرق مديرية الطب البيطري وادارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد بالتنسيق مع ادارة المتابعة والمركز التكنولوجي لاصدار تراخيص المحال العامة، مثمنًة دورهم في تنفيذ الحملات الميدانية بكل حسم ودقة، وما يبذلونه من عمل متواصل لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد الرقابة التموينية

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