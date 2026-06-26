بيشرب حشيش وهو سايق .. القبض على قائد سيارة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتدخين سيجارة يُشتبه في احتوائها على مادة مخدرة، وذلك في أثناء قيادته سيارة بمحافظة بورسعيد، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحصح أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو عاطل (له معلومات جنائية)، ومن متعاطي المواد المخدرة، ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال عام 2025، وأقر بأن السيجارة الظاهرة في المقطع كانت تحتوي على مخدر الحشيش.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.