بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الزيات

شهد الطريق الزراعي "طنطا -كفر الزيات" بمحافظة الغربية إصابة 7 أشخاص في حادث سير منذ قليل نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغا بوقوع الحادث أمام مفارق طريق بسيون؛ فجرى الدفع بسياراتها لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى كفر الزيات العام، حيث تبين إصابتهم بكدمات وكسور وسحجات في أماكن متفرقة من جسدهم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.