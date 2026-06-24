رئيس جامعة طنطا يترأس اللجنة العليا للإشراف على النشر الإلكتروني للكتاب الجامعي

ترأس الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اللجنة العليا للإشراف العام على النشر الإلكتروني للكتاب الجامعي في جلستها المنعقدة اليوم، وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لعدد من قيادات الجامعة وعمدائها، شملت الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جابر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل كباش الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم الكومي مدير عام التعليم.

توجيهات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين أن التحول نحو الكتاب الجامعي الإلكتروني التفاعلي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتزويد الطلاب ببيئة معرفية مرنة ومزودة بالروابط والمصادر التي تفجر طاقاتهم الإبداعية وتسهل عليهم استيعاب المناهج، مضيفاً حرص الجامعة على أن تكون الأسعار عادلة ومناسبة للجميع، مع الالتزام الكامل بتوفير الكتاب التفاعلي مجاناً وبشكل فوري لكل طالب غير قادر، من خلال آليات واضحة.

تحرك تنفيذي

تناول الاجتماع مناقشة آليات تطوير الكتاب الجامعي وتحويله إلى صيغة إلكترونية تفاعلية متطورة وفقاً للمعايير والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات. كما ركّز على دراسة المقترحات التي تضمن تزويد الكتب بروابط ومواد إثرائية تدعم قدرة الطلاب على استيعاب المادة العلمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، وناقشت اللجنة تسعير الكتاب الجامعي الإلكتروني لضمان أن يكون في متناول جميع الطلاب، مع وضع آليات واضحة وتكافلية تضمن توفير الكتب مجاناً للطلاب غير القادرين، ترسيخاً لدور الجامعة في دعم تكافؤ الفرص التعليمية.