رئيس جامعة طنطا يفتتح معرض السلع المخفضة والمنتجات الغذائية بكلية الزراعة

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، معرض السلع المخفضة والمنتجات الغذائية الذي تنظمه كلية الزراعة بمقر الكلية، وذلك بحضور الدكتور عيسوي قاسم، عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل هلال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والمنظمين.

توجيهات جامعة طنطا

وتفقد رئيس الجامعة أجنحة المعرض المختلفة، والتي اشتملت على تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والأساسية والمنتجات الزراعية والحيوانية بأسعار مخفضة ونسب خصم متميزة، وهي من إنتاج المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة لكلية الزراعة، والتي تتميز بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

دعم السلع الغذائية

أكد رئيس الجامعة أن افتتاح معرض السلع المخفضة اليوم بكلية الزراعة يأتي تجسيداً للدور المجتمعي الحيوي الذي تضطلع به جامعة طنطا كمنارة تنموية في قلب الدلتا، والتزاما بالتوجيهات الرئاسية بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي تفعيلاً حقيقياً لدور جامعة طنطا كـمؤسسة تعليمية وتنموية من الجيل الرابع، والتي لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فحسب، بل يمتد ليكون محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع الشركاء الصناعيين والإنتاجيين لتحويل المخرجات الأكاديمية إلى حلول عملية تخدم المجتمع.

تحسين خدمات المواطنين

أضاف د.محمد حسين أن الجامعة تعمل وفقاً لاستراتيجية طموحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـرؤية مصر 2030، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، معرباً عن فخره بأن هذا المعرض يعتمد بشكل أساسي على المنتجات المتميزة لقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني بالجامعة، مشيداً بالجهد المبذول من إدارة كلية الزراعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنظيم هذا المعرض، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تفعيل دورها المجتمعي والخدمي والمساهمة بفاعلية في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عيسوي قاسم، عميد الكلية، أن المعرض يأتي في إطار ربط البحث العلمي والإنتاج الأكاديمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، مشيراً إلى أن المنتجات المعروضة هي نتاج منظومة متكاملة يشرف عليها خبراء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لضمان تقديم منتج آمن وبسعر عادل يقل عن مثيلاته في الأسواق الخارجية.

وأكد عميد الكلية على الأهمية البالغة التي يمثلها تنظيم هذا المعرض، والذي يأتي في إطار حرص الكلية المستمر على العاملين بالحرم الجامعي، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحاً أن هذا العمل يعكس الدور الهام الذي تلعبه الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موجها خالص الشكر والتقدير للدكتور عادل هلال، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثمناً جهوده الملموسة وحرص قطاع خدمة المجتمع على استمرارية تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات الناجحة التي تخدم الصالح العام داخل الجامعة.