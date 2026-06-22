قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"حار رطب نهارا".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
قبل التحول للدعم النقدي.. كم سعر كيلو السكر في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية؟
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيه
غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان
وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة
البانيه بـ190 جنيها.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
رئيس النواب مهنئا المنتخب بالفوز في المونديال: أداء بطولي يعكس عزيمة أبناء الوطن
تحرك عاجل لحل أزمة نقص أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية
حدث بياناتك.. القبض على شخصين نصبا على عملاء البنوك
انطلاق الجلسة العامة لـ النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود رفع 515 طن مخلفات والتعامل مع 17 بؤرة قمامة

حملات نظافة بالغربية
حملات نظافة بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة متواصلة تستهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، والتعامل الفوري مع بؤر التراكمات والمخلفات.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت جهود الحملة عن التعامل مع 17 بؤرة لتجمعات القمامة على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من إزالة 14 بؤرة إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ3 بؤر أخرى، بإجمالي 515 طنًا من المخلفات والقمامة التي تم رفعها ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص الآمن منها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة من خلال فرق النظافة والمعدات وسيارات النقل، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على ما يتم تحقيقه من نتائج على أرض الواقع.

 رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف المحافظ أن ملف النظافة العامة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن الحملات اليومية مستمرة بكافة المراكز والمدن للقضاء على بؤر القمامة التاريخية وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع تلال واكوام القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب

نائب: كل وزير لازم يعلق على مكتبه يافطة «تحسين جودة حياة المواطن»

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ يهنئ الأعضاء والشعب المصري بالعام الهجري الجديد وفوز المنتخب المصري على نيوزيلندا في كأس العالم

بالصور

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد