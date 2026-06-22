محافظ الغربية يتابع جهود رفع 515 طن مخلفات والتعامل مع 17 بؤرة قمامة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة متواصلة تستهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، والتعامل الفوري مع بؤر التراكمات والمخلفات.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن التعامل مع 17 بؤرة لتجمعات القمامة على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من إزالة 14 بؤرة إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ3 بؤر أخرى، بإجمالي 515 طنًا من المخلفات والقمامة التي تم رفعها ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص الآمن منها.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة من خلال فرق النظافة والمعدات وسيارات النقل، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على ما يتم تحقيقه من نتائج على أرض الواقع.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف المحافظ أن ملف النظافة العامة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن الحملات اليومية مستمرة بكافة المراكز والمدن للقضاء على بؤر القمامة التاريخية وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.