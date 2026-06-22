محافظ الغربية عن فوز المنتخب على نيوزيلاندا: فرحة عمت كل بيت مصري

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، منتخب مصر الوطني وجماهير الشعب المصري عقب الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات كأس العالم 2026، وتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات المنتخب المصري بالبطولة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الفوز يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من إرادة وعزيمة وقدرة على مواجهة التحديات، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمه المنتخب وإصراره على تحقيق نتيجة إيجابية أسعدت ملايين المصريين، وأعادت رسم مشهد الفخر والفرحة في أنحاء البلاد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار علاء عبد المعطي إلى أن هذا الانتصار يمثل خطوة مهمة في مشوار المنتخب بالمونديال وبداية تمنح الجماهير مزيدًا من الثقة والطموح خلال المباريات المقبلة، متمنيًا استمرار الأداء المشرف وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا على الساحة الدولية.