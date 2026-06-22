خلاف على الأجرة.. القبض على سائق تعد.ى على طالب بسلا.ح أبيض بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "أجرة" تاكسى بالتعدى عليه بإستخدام آلة حادة وإحداث إصابته لخلافات بينهما حول قيمة الأجرة بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/الجارى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا من (طالب "مصاب بكدمات وجروح وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قائد سيارة أجرة لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها لخلاف حول قيمة الأجرة.





أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية"– مقيم بدائرة قسم شرطة ثا طنطا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





