بتشرب حشيش.. القبض على فتاة تدخن مخدرات داخل قرية سياحية في مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن جلوس فتاة على أحد الأرصفة وتدخين سيجارة تحوى مواد مخدرة بإحدى القرى السياحية بمطروح.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (حارس بالقرية المشار إليها) وبسؤاله أقر أنه حال تواجده بالقرية محل عمله شاهد الفتاة المشار إليها تقوم بتدخين سيجارة تفوح منها رائحة مواد مخدرة فقام بتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى.



أمكن تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو ("تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهتها أقرت أنه بتاريخ 18 يونيو وحال تواجدها بالقرية المشار إليها لزيارة أحد أصدقائها قامت بتدخين سيجارة تحتوى على مخدر الحشيش على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.