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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خدمة صحية لأهالينا على مدار الساعة.. محافظ الغربية يؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى والاستغاثات الطبية وتوفير الدعم العاجل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، استمرار الاستجابة الفورية للشكاوى والاستغاثات الصحية والطبية الواردة من المواطنين عبر مبادرة "الغربية بتتغير بيكم"، والتي تمثل حلقة وصل مباشرة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المختلفة وتقديم الدعم اللازم لها في أسرع وقت.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن المبادرة تتعامل يوميًا مع عدد من الطلبات والاستغاثات المتعلقة بتوفير أماكن للعلاج بالمستشفيات، وأسرّة الرعاية المركزة والحضانات، وتدبير أكياس الدم ومشتقاته والبلازما للحالات الحرجة، إلى جانب متابعة الحالات المرضية والإنسانية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الصحية المختصة لضمان حصول المواطنين على الخدمة الطبية المناسبة في الوقت المناسب.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة تتابع الشكاوى حتى الانتهاء من حلها والتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة والتعامل الجاد مع البلاغات الصحية تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، انطلاقًا من الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

تفعيل شكاوي المواطنين 

كما وجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير إلى مديرية الشؤون الصحية، وفرع هيئة التأمين الصحي، والمستشفيات العامة والمركزية والجامعية، وبنوك الدم ومراكز تجميع البلازما، وكافة الفرق الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية، تقديرًا لتعاونهم المستمر وسرعة استجابتهم للحالات الإنسانية والمرضية، مؤكدًا أن هذا التكامل بين مختلف الجهات يساهم في تقديم خدمة صحية أفضل لأهالي الغربية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

🔴 يتم استقبال شكاوى المواطنين واستغاثاتهم من خلال مبادرة "الغربية بتتغير بيكم" عبر الواتس آب على الأرقام (01550502836 – 01550502837 – 01550502834).

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تحسبن خدمات المواطنين

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