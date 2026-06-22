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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية.. ضبط جمبري منتهي الصلاحية وأعلاف وصابون مجهول البيانات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصلت محافظة الغربية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول السلع، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبمتابعة وإشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة ومستودعات الغاز ومحطات الوقود، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمواد البترولية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت حملة تموينية برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين عن ضبط 117 كيلو جرامًا من الجمبري المجمد منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ مصنعات اللحوم بدائرة مركز طنطا، وذلك عقب ورود معلومات بشأن حيازتها كميات من الأغذية المنتهية الصلاحية تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

تحرك تنفيذي 

كما تمكنت إدارة الرقابة التموينية خلال حملة استهدفت مدينة وقرى مركز زفتى من ضبط مصنع أعلاف قام بتدوين بيانات مخالفة للحقيقة على المنتج النهائي، والتحفظ على 50 شيكارة أعلاف بإجمالي 2 طن، فضلاً عن ضبط 2 طن من الصابون السائل بدون أي بيانات تعريفية ومشتبه في صلاحيته داخل أحد المصانع. وشملت الحملات كذلك تحرير محضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لبدالي تموين لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

ردع مخالفين 

وفي مركز السنطة، نجحت حملة مشتركة بين إدارة التموين ومفتشي الوزارة في ضبط تجميع وتصرف غير مشروع في 48 ألفًا و664 لترًا من المواد البترولية، تضمنت 20 ألفًا و267 لتر سولار و17 ألفًا و818 لتر بنزين، بالإضافة إلى 10 آلاف و579 لتر بنزين تم التصرف فيها بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير محضرين لمستودعي غاز لبيع الأسطوانات المنزلية والتجارية بأزيد من الأسعار المقررة.

غرامات فورية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة والمواد البترولية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع المراكز والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مقدرات الدولة.

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