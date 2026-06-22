محافظ الغربية يواصل نهج التواصل المباشر مع المواطنين لحل شكاواهم .. صور

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية، وذلك للاستماع إلى الشكاوى والطلبات المقدمة من أبناء المحافظة والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها في مختلف القطاعات.

دعم محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار حرصه على تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الحالات والطلبات التي تنوعت بين ملفات خدمية ومعيشية واجتماعية، ووجّه الجهات المختصة بسرعة فحص كل طلب على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، مع إعداد تقارير متابعة دورية بشأن ما تم تنفيذه لضمان تحقيق الاستجابة المطلوبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حل مشكلات المواطنين

وأكد محافظ الغربية أن اللقاء الأسبوعي يمثل أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، ويعكس حرص المحافظة على الوقوف ميدانياً على احتياجات الأهالي ومشكلاتهم الحقيقية، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق رؤية تستهدف سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المراكز والمدن.

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وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي: “نحرص على أن تكون قنوات التواصل مع المواطنين مفتوحة بشكل دائم، لأن الاستماع إلى مطالبهم ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع هو الطريق الأقصر لتحقيق رضا المواطن وتحسين مستوى الخدمات. وسنواصل العمل الميداني والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الملفات ذات الأولوية وتلبية الاحتياجات لأبناء الغربية.”