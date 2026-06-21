رئيس مياه الغربية يتفقد اللمسات الأخيرة بمحطة معالجة كفر الساحل – طنطا

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة ميدانية لتفقد اللمسات النهائية بمحطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بكفر الساحل – مركز طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير العملاقة.

محطة كفر الساحل الجديدة

- تم تنفيذها وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية في مجال المعالجة.

- الطاقة التشغيلية: ٧٥٠٠ م³/يوم مع خطة توسعات مستقبلية تصل إلى ١٠٠٠٠ م³/يوم.

- المشروع يأتي ضمن مشروعات الميجا لتحسين البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

أهمية المشروع

- رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

رسالة رئيس الشركة

أكد رئيس الشركة أن هذه المحطة تمثل أحد المشروعات العملاقة التي تعكس التزام الشركة بتقديم خدمات عصرية وآمنة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز ثقة المجتمع في دور الشركة.