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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالصور | إنجاز تاريخي يضع الغربية في صدارة التدريب الطبي .. طنطا العام أول مستشفى يحصل على الاعتماد المؤسسي للبورد المصري

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

إنجاز جديد يضاف إلى سجل التطوير المستمر للقطاع الصحي بمحافظة الغربية، أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية حصول مستشفى طنطا العام على الاعتماد المؤسسي الرسمي بمنظومة تدريب البورد المصري من المجلس الصحي المصري، لتصبح بذلك أول مستشفى تابعة لوزارة الصحة داخل المحافظة تحصل على هذا الاعتماد، في خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي والتدريب المهني للأطباء.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية الشؤون الصحية بالغربية بقيادة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل شهادة ثقة في مستوى الأداء الطبي والتدريبي داخل المستشفى، ويعكس ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطوير مستمر يستهدف إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية المعتمدة.

تحرك تنفيذي 

وأشار محافظ الغربية إلى أن مستشفى طنطا العام تعد من أكثر المستشفيات المعتمدة داخل المحافظة في برامج تدريب البورد المصري، حيث تضم حاليًا 20 قسمًا معتمدًا في تخصصات طبية متنوعة، إلى جانب اعتمادها المؤسسي الجديد، مع استمرار العمل على اعتماد أقسام إضافية خلال الفترة المقبلة. كما تستوعب المستشفى 211 متدربًا من أطباء البورد المصري، ويتولى تدريبهم نحو 50 مدربًا معتمدًا في مختلف التخصصات.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تدعم جهود التوسع في منظومة تدريب البورد المصري بجميع المستشفيات، لافتًا إلى أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة على مستوى الغربية بلغ حاليًا 34 مركزًا تدريبيًا من مختلف الجهات الصحية، فيما وصل عدد الأقسام المعتمدة إلى 213 قسمًا في 55 تخصصًا طبيًا مختلفًا، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الأطباء المؤهلين وتقديم خدمات صحية أكثر جودة وكفاءة لأبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مستشفي طنطا العام

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