جامعة طنطا تواصل تقدّمها الدولي في تصنيف URAP وتتقدّم 38 مركزًا عالميًا

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في التصنيفات الدولية بعد تقدمها 38 مركزا عالميا في تصنيف University Ranking by Academic Performance (URAP) 2025-2026، حيث جاءت في المركز 583 عالميا مقارنة بالمركز621 عالميا في نسخة العام السابق، كما حافظت الجامعة على المركز الثامن محليا بين36 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، والذي يضم أفضل 3000 جامعة على مستوى العالم.

توجيهات جامعة طنطا

أكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم الملحوظ يعكس بوضوح الطفرة المستمرة في الأداء البحثي والأكاديمي للجامعة، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مؤسسية متكاملة ومستمرة بُذلت لدعم منظومة البحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية المرموقة، وتوسيع شبكات التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، مما أسهم بشكل مباشر في رفع جودة المخرجات وزيادة معدلات الاستشهاد العلمي لأبحاث علماء وباحثي الجامعة، موجها الشكر والتقدير للدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ووكلائها وفرق العمل بالمركز الجامعي للتصنيف الدولي على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب في متابعة وتطوير مؤشرات الأداء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتاج منظومة عمل بروح الفريق الواحد تسعى دائمًا لرفع اسم جامعة طنطا عالياً في المحافل الدولية.

ترتيب متقدم

وأضاف د.محمد حسين أن حفاظ جامعة طنطا على المركز الثامن محليًا يؤكد قوة بنيتها التحتية البحثية ونجاح خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التميز والابتكار، مؤكداً أن الجامعة تعمل بتناغم تام مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، إضافةً إلى مواصلة الاستثمار في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتوسيع الشراكات الدولية لتعزيز تنافسية الجامعة وريادتها على الخريطة الإقليمية والدولية.

أضاف الدكتور حاتم أمين أن تصنيف University Ranking by Academic Performance (URAP) يعد أحد أبرز التصنيفات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات، حيث أنشئ عام 2009 بمعهد المعلوماتية بجامعة الشرق الأوسط التقنية (METU) بتركيا، بهدف تطوير نظام عالمي لتقييم الجامعات استنادا إلى مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية الإنتاج العلمي. ويصدر التصنيف سنويا منذ عام 2010، ويعتمد التصنيف على بيانات قواعد Web of Science ومنصة InCites التابعة لمؤسسة Clarivate، ويستند إلى ستة مؤشرات رئيسية لقياس الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات، تشمل عدد المقالات العلمية بنسبة 21%، والاستشهادات العلمية بنسبة 21%، وإجمالي تأثير المقالات بنسبة 18%، وإجمالي تأثير الاستشهادات بنسبة 15%، والتعاون الدولي بنسبة 15%، وإجمالي عدد الوثائق العلمية بنسبة 10%، بما يعكس حجم وجودة وتأثير الإنتاج العلمي للجامعة على المستوى الدولي.