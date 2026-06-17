طنطا ترسخ مكانتها الدولية ضمن أفضل 500 جامعة في تصنيف US News

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، تحقيق جامعة طنطا إنجازاً غير مسبوق بوجودها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في تصنيف US News للعام 2026-2027، حيث تقدمت 65 مركزاً عالمياً مقارنة بالعام السابق لتصبح في الترتيب 428 على مستوى جامعات العالم ضمن أكثر من 2250 جامعة عالمية في نسخة التصنيف لهذا العام.

كما حافظت جامعة طنطا، على ترتيبها على المستوى القاري فى المركز 16 من بين 111 جامعة إفريقية، وحافظت على ترتيبها محلياً فى المركز 8 من بين 29 جامعة مصرية.

توجيهات جامعة طنطا

وقال رئيس الجامعة، إن جامعة طنطا حققت أيضاً زيادة في عدد الموضوعات الأكاديمية التي صنفت بها في تصنيف US News حيث ظهرت في 13 موضوعاً أكاديمياً في نسخة التصنيف لهذا العام مقارنة بـ 12 موضوعاً في العام السابق، وفيما يتعلق بالمراكز التي حققتها جامعة طنطا في الموضوعات الأكاديمية فقد صنفت الجامعة لأول مرة في الكيمياء الفيزيائية بالمركز545، كما صنفت الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في علم الطاقة والوقود حيث تقدمت 4 مراكز لتحتل الترتيب 62 على المستوى العالمي.

تحرك تنفيذي

كما أكد الدكتور محمد حسين أن تواجد جامعة طنطا في المركز 428 عالميًا وتقدمها المستمر في تصنيف US News العالمي هو شهادة استحقاق تترجم حجم الجهود المخلصة المبذولة لتطوير منظومة البحث العلمي والعملية التعليمية بالجامعة، منوها بأن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء نتاجًا للالتزام الصارم بمبادئ المرجعية الدولية، وتطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

توفير بيئة بحثية

وأضاف أن الجامعة لا تستهدف مجرد تحسين الأرقام، بل تسعى لتوفير بيئة بحثية متطورة تدعم الابتكار، وتنعكس إيجابًا على كفاءة خريجينا وتنافسيتهم في أسواق العمل المحلية والدولية.

ووجه خالص الشكر والتقدير لشركاء هذا النجاح من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، والجهاز الإداري، وفريق العمل بالمركز الجامعي للتصنيف الدولي، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد والتفاني في العمل هما الركيزة الأساسية وراء وضع اسم جامعة طنطا في هذه المكانة العالمية التي تليق بها.

نائب جامعة طنطا

وأضاف الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة صنفت أيضاً ضمن أفضل 500 جامعة في تسعة موضوعات أكاديمية حيث ظهرت في العلوم البيولوجية والبيوكيميائية في المركز 423، وفي علوم الكمبيوتر في المركز 852، وفي علوم النبات والحيوان في المركز 225، وفي العلوم البيئية و الإيكولوجية في المركز 333، أما في العلوم الطبية والسريرية فقد تقدمت 23 مركزاً لتحقق الترتيب 660، وفي علم الهندسة تقدمت 16 مركزاً واحداً لتصبح في الترتيب 229، أما في علم الصيدلة والسموم تقدمت 11 مركزاً لتصبح في الترتيب 188، وفي علم الكهرباء والهندسة الإلكترونية تقدمت 9 مراكز مقارنة بالعام السابق لتصبح في الترتيب 453، وحققت طفرة هائلة في علوم المواد حيث تقدمت 125 مركزاً مقارنة بالعام السابق لتصبح في الترتيب 294، بينما جاءت في علم الفيزياء في المركز 885 محققة تقدماً 71 مركزاً مقارنة بالعام السابق، أما في علم الكيمياء فقد جاءت في الترتيب 479 محققة تقدماً 67 مركزاً مقارنة بالعام السابق.

تصنيف متقدم

جدير بالذكر أن منهجية تصنيف US News وتعتمد على 13 مؤشراً لقياس الأداء البحثي والسمعة الأكاديمية للجامعات على المستويين الإقليمي والدولي، وتشمل السمعة البحثية العالمية وتمثل 12.5% من الوزن النسبي للتصنيف، والسمعة البحثية الإقليمية وتمثل 12.5% من الوزن النسبي للتصنيف، والمنشورات البحثية وتمثل 10% من الوزن النسبي للتصنيف، والكتب وتمثل 2.5% من الوزن النسبي للتصنيف، والمؤتمرات وتمثل 2.5% من الوزن النسبي للتصنيف، وتأثير الاقتباس الطبيعي ويمثل 10% من الوزن النسبي للتصنيف، وإجمالي الاستشهادات ويمثل 7.5% من الوزن النسبي للتصنيف، وعدد المنشورات التي تعد من بين الـ 10% الأكثر استشهاداً ويمثل 12.5% من الوزن النسبي للتصنيف، والنسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين الـ 10% الأكثر استشهاداً ويمثل 10% من الوزن النسبي للتصنيف، والتعاون الدولي، نسبة إلى البلد ويمثل 5% من الوزن النسبي للتصنيف، والتعاون الدولي ويمثل 5% من الوزن النسبي للتصنيف، وعدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها كثيرًا والتي تعد من بين أفضل 1٪ الأكثر استشهادًا في مجال تخصصها ويمثل 5٪ من الوزن النسبي للتصنيف، والنسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أفضل 1% من الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها كثيرًا ويمثل 5٪ من الوزن النسبي للتصنيف.