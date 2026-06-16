مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بسبب زحام صرف تذاكر المرضي بمستشفى طنطا العام ..وصحة الغربية تحقق | القصة الكاملة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو مصور يحوي مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين بعض مرافقي المرضي وموظفي صرف تذاكر بسبب الزحام أمام أبواب الاستقبال الأمر الذي أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا ودفعهم للمناشدة بالتحقيق في الواقعة .

تفاصيل الواقعة

في المقابل أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتورة مروة عبد الفتاح مديرة الطب العلاجي بسرعة تسهيل لجنة ومعاينة سير مراحل العلاجية بمستشفي طنطا العام وضمان التأكيد على حسن الخدمات العلاجية لكافة المرضي المترددين علي الاستقبال وعيادات الداخلي.

تحرك صحة الغربية

في المقابل كشف مدير مستشفى طنطا العام الدكتور محمود عوض أن الفيديو المتداول يوضح رفض مرافقة لأحد المرضي الالتزام بنظام طابور صرف تذاكر المرضي وتطاولها علي العاملين في صرف تذاكر مما دفع الأمن الإداري إلي التدخل للحفاظ على النظام واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان استقرار استقبال الحالات المرضية.

زحام طوابير صرف تذاكر المرضي

الجدير بالذكر أن الخدمات العلاجية تقدم الآلاف المرضي خلال ساعات العمل اليومية بكافة العيادات ووحدات الاستقبال والأقسام العلاجية تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة برفع كفاءة الخدمات العلاجية الدورية.