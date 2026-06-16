قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: ندعو الله أن يحمل العام الهجري الجديد الخير والأمل للأمة
مصر ونيوزيلندا.. ذكريات لا تعرف الهزيمة وحلم التأهل التاريخي يداعب الفراعنة
سعر الذهب ينهار.. هبوط جديد في سعر جرام 21 اليوم الثلاثاء
تحركات واسعة.. وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بسبب زحام صرف تذاكر المرضي بمستشفى طنطا العام ..وصحة الغربية تحقق | القصة الكاملة

مستشفي طنطا العام
مستشفي طنطا العام
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو مصور يحوي مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين بعض مرافقي المرضي وموظفي صرف تذاكر بسبب الزحام أمام أبواب الاستقبال الأمر الذي أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا ودفعهم للمناشدة بالتحقيق في الواقعة .

تفاصيل الواقعة 

في المقابل أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتورة مروة عبد الفتاح مديرة الطب العلاجي بسرعة تسهيل لجنة ومعاينة سير مراحل العلاجية بمستشفي طنطا العام وضمان التأكيد على حسن الخدمات العلاجية لكافة المرضي المترددين علي الاستقبال وعيادات الداخلي.

تحرك صحة الغربية 

في المقابل كشف مدير مستشفى طنطا العام الدكتور محمود عوض أن الفيديو المتداول يوضح رفض مرافقة لأحد المرضي الالتزام بنظام طابور صرف تذاكر المرضي وتطاولها علي العاملين في صرف تذاكر مما دفع الأمن الإداري إلي التدخل للحفاظ على النظام واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان استقرار استقبال الحالات المرضية.

زحام طوابير صرف تذاكر المرضي 

الجدير بالذكر أن الخدمات العلاجية تقدم الآلاف المرضي خلال ساعات العمل اليومية بكافة العيادات ووحدات الاستقبال والأقسام العلاجية تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة برفع كفاءة الخدمات العلاجية الدورية.

اخبار محافظة الغربية تحرك صحة الغربية زحام طوابير صرف تذاكر المرضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الصداع النصفي

لو بيتكرر معاك.. أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي

رنا سماحة

برفقة ابنها.. رنا سماحة بتيشيرت المنتخب تثير السوشيال ميديا

تكيس المبايض

أطعمة مفيدة لمتلازمة تكيس المبايض

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد