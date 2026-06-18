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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل وحدة PCR بمركز أورام طنطا لخدمة مرضى اللوكيميا مجانًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بدء التشغيل التجريبي لوحدة PCR الجديدة بمعمل التحاليل الإكلينيكية بمركز أورام طنطا التابع للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والتي تُعد أحدث الوحدات الطبية المتخصصة المضافة للمركز.

 وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام بالمحافظة. وتبلغ القيمة الإجمالية لتجهيز الوحدة والأجهزة والمستلزمات الخاصة بها نحو 5 ملايين جنيه، لتصبح أول وحدة من نوعها بمراكز أورام وزارة الصحة لإجراء تحاليل سرطان الدم واللوكيميا.

توجيهات  أورام طنطا 

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تشغيل هذه الوحدة يمثل إضافة نوعية مهمة لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، ويسهم في تقديم خدمات تشخيصية دقيقة ومتقدمة لمرضى الأورام داخل مركز أورام طنطا، بما يخفف عنهم مشقة الانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على هذه الخدمة.

تحسين خدمات المواطنين 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شوقي الموافي مدير مركز أورام طنطا أن وحدة PCR الجديدة تُعد من الوحدات المتخصصة عالية الكفاءة، وتم تخصيصها لإجراء تحاليل PCR المختلفة لمرضى سرطان الدم باعتبارها جزءًا أساسيًا من مراحل التشخيص والمتابعة العلاجية. وأضاف أن الوحدة جرى تجهيزها بالكامل بالأجهزة الطبية اللازمة بالجهود الذاتية، بينما تم توفير مستلزمات التشغيل والتحاليل من خلال هيئة الشراء الموحد، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والدقة.

تبادل الخبرات 

وأشار “الموافي” إلى أن المركز سيقدم هذه التحاليل مجانًا لمرضى سرطان الدم واللوكيميا لأول مرة، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام بمحافظات وجه بحري، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف على مدار أسبوع كامل للاستشاريين والأخصائيين والفنيين العاملين بالوحدة لضمان كفاءة التشغيل ودقة النتائج. كما وجه الشكر لقسم المعامل برئاسة الدكتور جمال خضر ولجميع المتبرعين الذين ساهموا في توفير الجهاز، مؤكدًا أن هذه التقنية الحديثة ستوفر على المرضى وأسرهم تكاليف باهظة ومعاناة السفر خارج المحافظة لإجراء مثل هذه الفحوصات المتخصصة.

اخبار محافظة الغربية مركز أورام طنطا تبادل الخبرات انجاز طبي

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