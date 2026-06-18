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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا ضمن الجامعات المصنفة عالميا فى تصنيف QS للعام السادس على التوالي

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن نجاح الجامعة في تحقيق المعايير العالميه للمؤسسات التعليميه وحفاظها على ادراجها في تصنيف QS World University Rankings 2027  للعام السادس على التوالي، حيث جاءت ضمن الفئة (+1401)  عالميا من بين 1504 جامعة تم إدراجها في التصنيف هذا العام من اصل 8808 جامعة خضعت للتقييم، وعلى المستوى المحلي، جاءت جامعة طنطا في المركز الــ16  بين 18 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، ضمن الفئة الثامنة  على مستوى الجامعات المصرية.

توجيهات جامعة طنطا 

أضاف رئيس الجامعة أن نتائج أظهرت التصنيف حفاظ جامعة طنطا على أدائها في معظم المؤشرات الرئيسية التي يقيسها تصنيف QS العالمي، مع تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر شبكة البحوث الدولية (International Research Network)، حيث تقدمت الجامعة من المركز 484 عالميا إلى المركز 456 عالميا، مشيراً إلى هذا التقدم يعكس تنامي التعاون البحثي الدولي للجامعة واتساع شبكة شراكاتها الأكاديمية والعلمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات البحثية وزيادة الحضور الأكاديمي الدولي للجامعة، مضيفاً أن هذه النتائج تؤكد استمرار حضور الجامعة على الساحة الأكاديمية العالمية في ظل المنافسة المتزايدة واتساع قاعدة الجامعات المدرجة في التصنيف، والتي تضم 1504 جامعة حول العالم.

تحرك تنفيذي 

جدير بالذكر أن تصنيف QS العالمي يعد أحد أبرز التصنيفات الدولية للتعليم العالي وأكثرها تأثيرا على مستوى العالم، حيث يصدر سنويا عن مؤسسة QS البريطانية المتخصصة في تقييم الجامعات، ويستخدم على نطاق واسع لقياس الأداء الأكاديمي والبحثي ومدى التأثير الدولي للمؤسسات الجامعية، وتعتمد منهجية التصنيف في نسخته الحالية على تسعة مؤشرات رئيسية تشمل السمعة الأكاديمية، والاستشهادات العلمية لكل عضو هيئة تدريس، والسمعة التوظيفية، ونتائج التوظيف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين، وشبكة البحوث الدولية، والاستدامة، بأوزان نسبية مختلفة تعكس جودة الأداء الأكاديمي والبحثي ومستوى الانفتاح والتأثير الدولي للجامعة.

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