قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

41 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة بقرى طنطا

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت تنفيذًا لتوجيهاته بعدد من قرى مركز طنطا، شملت كفر خضر وكفر المنشى وكفر مسعود وكفر عصام، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التموينية بقرى مركز طنطا عن تحرير 5 محاضر تموينية، تضمنت 4 مخالفات نقص وزن بمخابز قرية كفر عصام تراوحت بين 8 و9 جرامات، بالإضافة إلى محضر لعدم نظافة أدوات العجين بأحد المخابز بقرية كفر خضر، فيما تبين عدم وجود مخالفات بمخبزي كفر المنشى وكفر مسعود.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المخابز الواقعة بقرى كفر المنشى وكفر خضر وكفر مسعود وكفر عصام، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بهذه الحملات إلى 12 محضرًا.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة تموين مركز المحلة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا، تضمنت 13 مخالفة نقص وزن، ومحضر تصرف في 8 شكاير دقيق بلدي مدعم، ومحضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين بسيون عن تحرير محضرين، أحدهما لتجميع 8 شكاير دقيق بلدي مدعم والآخر للتوقف عن الإنتاج.

ردع مخالفين 

وأضافت المديرية أن الحملات بإدارة تموين بندر المحلة أسفرت عن تحرير 11 محضرًا، شملت 9 مخالفات نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات، ليبلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية على مستوى المحافظة 41 محضرًا.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف المراكز والمدن، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز، والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، وتحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات ضبط المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الدكتورة أماني الشريف

المجلس القومي للمرأة يهنئ أماني الشريف لاختيارها ضمن قائمة "100 من الشخصيات الأفريقية البارزة"

جانب من الفعالية

رداد: الرئيس السيسي يتابع دمج ذوي الهمم في سوق العمل بنفسه

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يستكمل محاضرات درس الكتاب الأسبوعية بالكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد