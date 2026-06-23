41 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة بقرى طنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت تنفيذًا لتوجيهاته بعدد من قرى مركز طنطا، شملت كفر خضر وكفر المنشى وكفر مسعود وكفر عصام، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية بقرى مركز طنطا عن تحرير 5 محاضر تموينية، تضمنت 4 مخالفات نقص وزن بمخابز قرية كفر عصام تراوحت بين 8 و9 جرامات، بالإضافة إلى محضر لعدم نظافة أدوات العجين بأحد المخابز بقرية كفر خضر، فيما تبين عدم وجود مخالفات بمخبزي كفر المنشى وكفر مسعود.

تحرك تنفيذي عاجل

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المخابز الواقعة بقرى كفر المنشى وكفر خضر وكفر مسعود وكفر عصام، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بهذه الحملات إلى 12 محضرًا.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة تموين مركز المحلة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا، تضمنت 13 مخالفة نقص وزن، ومحضر تصرف في 8 شكاير دقيق بلدي مدعم، ومحضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين بسيون عن تحرير محضرين، أحدهما لتجميع 8 شكاير دقيق بلدي مدعم والآخر للتوقف عن الإنتاج.

ردع مخالفين

وأضافت المديرية أن الحملات بإدارة تموين بندر المحلة أسفرت عن تحرير 11 محضرًا، شملت 9 مخالفات نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات، ليبلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية على مستوى المحافظة 41 محضرًا.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف المراكز والمدن، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز، والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، وتحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز.