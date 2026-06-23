خطوات مقدسة على أرض مصر ندوة بمتحف طنطا

نظم متحف طنطا ندوة ثقافية تحت عنوان "خطوات مقدسة على ارض مصر" وذلك بمناسبة ذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ، وقد حاضرت فى الندوة السيدة الدكتورة.

آثار وادى النطرون

القت المحاضرة شهد البياع مدير تطوير المواقع بمنطقة اثار وادى النطرون ،حضور القس بوخوميوس نائبا نيافة الانبا بولا مطران الكنيسة الارثوذكسية بطنطا وتوابعها والذى ألقي كلمة عن كيفية الاستفادة من المفاهيم التى تضمنتها رحلة العائلةالمقدسةإلى مصر.

يُعد متحف طنطا أول متحف إقليمي يتم إنشاؤه في مصر في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1913 في مبنى مجلس مدينة طنطا، لكنه أُغلق لاحقاً، ثم أُعيد افتتاحه عام 1935، قبل أن يُغلق مرة أخرى في خمسينيات القرن الماضي. أعيد طرح فكرة إنشاء المتحف في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، وتم تجهيز المبنى الحالي وإعادة افتتاحه عام 1990، ليُغلق مرة أخرى بغرض الترميم والتطوير، وافتُتح مجدداً عام 2019.

يتألف المتحف من خمسة طوابق، خُصصت ثلاثة منها لعرض مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة، معظمها مستخرجة من مواقع أثرية بارزة في منطقة الدلتا مثل تل الفراعين، صا الحجر، صان الحجر، تل بسطا، قويسنا، وبهبيت الحجارة.

ومن أبرز القطع المعروضة تمثال من البازلت للملك نفرتيس الأول من عصر الأسرة التاسعة والعشرين، بالإضافة إلى خزانات عرض تحتوي على عملات ذهبية وفضية وبرونزية تعود إلى العصور اليونانية والرومانية والإسلامية.