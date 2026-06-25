بروتوكول بين طب وعلوم طنطا فى أخلاقيات البحث العلمي

وقع الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بروتوكول تعاون وتنسيق بين لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب ولجنة أخلاقيات استخدام الحيوان فى البحث العلمي ( IACUC ) بكلية العلوم ويمثلها فى التوقيع الدكتورة عبير عبدالحميد علم الدين عميد كلية العلوم جامعـة طنطـا .

توجيهات جامعة طنطا

وقال الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب أن هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا على أهمية توحيد الإجراءات وتنظيم آلية الحصول على الموافقات الأخلاقية خاصة للأبحاث المشتركة التي تتضمن استخدام الحيوان بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط الأخلاقية المعتمدة.



وأشار حنتيرة الى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس اهتمام إدارة الكلية بتطوير منظومة البحث العلمي وضمان الالتزام الكامل بالأخلاقيات المهنية خاصة فى الأبحاث المشتركة بما يخدم المجتمع ويرتقى بمستوى البحث العلمي داخل الجامعة.

تبادل الخبرات

ومن جانبها أكدت الدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين أن هذا التعاون يُمثل خطوة هامة نحو دعم جودة البحث العلمي بكلية العلوم وتعزيز الشراكة الفعالة مع كلية الطب بما يسهم فى إعداد أبحاث علمية متميزة تراعى أعلى المعايير.

مشاركة أعضاء هيئة التدريس



وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمد مختار البديوى وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور مجدي عيسى سعفان أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة و الدكتور أمجد سلامة القائم بعمل وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث .

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