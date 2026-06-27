محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير وازدواج تقاطع طريق استاد المصري | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، ميدانياً سير العمل في تنفيذ ازدواج وتقاطع امتداد استاد النادي المصري بما يسهم في تحقيق الانسياب المروري وتسهيل حركة المواطنين، رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والمهندس حسن البسيوني، مدير جهاز تعمير بورسعيد.

خطة شاملة لرفع كفاءة المحاور المحيطة باستاد النادي المصري

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ الحالية في أعمال التوسعة والازدواج، وإنشاء جزيرة وسطى تضم مسطحات خضراء وأشجاراً جمالية تفصل بين الاتجاهين، إلى جانب رفع كفاءة جانبي الطريق وتنسيق المظهر الحضاري للمنطقة.

موجهاً بالاسراع في معدلات العمل بما يساهم في سرعة ربط المحاور المرورية ببعضها بصورة أكثر كفاءة، وتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير الطرق والمحاور الرئيسية يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المناطق الحيوية بالمحافظة.. وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على تكثيف الجهود وزيادة معدلات العمل بالمشروع، مع الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وتطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.