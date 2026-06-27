محطة جديدة من التطوير .. محافظ بورسعيد يتابع بدء أعمال تطوير 39 عمارة بمنطقة الحراسات | شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية بحي الضواحي، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الحراسات، والتي تشمل تطوير عدد ٣٩ عمارة بالمنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون: منطقة الحراسات من أحدث المناطق التي تشهد تطوير ضمن خطة الارتقاء بالمناطق

ورافق محافظ بورسعيد خلال المتابعة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية والمعنية.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح حول أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الحراسات، والتي تتضمن رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي، وأعمال الإضاءة والتجميل، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل للمنطقة بما يساهم في تحسين الشكل الحضاري والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن منطقة الحراسات تعد من المناطق التي تشهد أعمال تطوير موسعة بحي الضواحي، في إطار خطة المحافظة لتحويل المناطق السكنية إلى مناطق حضارية متكاملة، وتوفير بيئة أفضل للأهالي.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، ورفع كفاءة جميع عناصر المنطقة بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المثلى من أعمال التطوير.