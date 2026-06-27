في جولته بمنطقة التصنيع بالضواحي .. محافظ بورسعيد يستدعي شركة النظافة | شاهد

استدعى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مسؤولي شركة النظافة، خلال جولته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة التصنيع بحي الضواحي موجهاً بسرعة رفع جميع المخلفات والقمامة من منطقة التصنيع، ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع، مع ضرورة تكثيف جهود النظافة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية الاستغلال الأمثل للمناطق التي يتم رفع المخلفات منها، موجهاً بإقامة مسطحات خضراء وزراعة تلك الأماكن، بما يساهم في تحسين الشكل الجمالي والبيئي وخلق متنفسات حضارية للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط الطبي بالمنطقة ..

رافق المحافظ خلال الجولة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد . كما تفقد محافظ بورسعيد خلال جولته مركز الرباط الطبي بحي الضواحي

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يتماشى مع خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.