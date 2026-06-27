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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية لبلاغ مواطن لرئيس مياه القناة

رئيس مياه القناة : يؤكد مطابقة مياه الشرب بالضبعية للمواصفات
رئيس مياه القناة : يؤكد مطابقة مياه الشرب بالضبعية للمواصفات
محمد الغزاوى

وجّه اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بسرعة انتقال الفرق الفنية المختصة إلى قرية الضبعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من جودة مياه الشرب، وذلك في استجابة فورية لأحد المواطنين، وفي إطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.


رئيس مياه القناة : يؤكد مطابقة مياه الشرب بالضبعية للمواصفات

وعلى الفور انتقلت فرق قطاع المعامل والجودة إلى موقع البلاغ، حيث أجرت المعاينة الميدانية، وتم سحب عدة عينات من مياه الشرب من الشبكة ومن محل الشكوى، كما تم إجراء التحاليل المعملية اللازمة بالمعامل المعتمدة بالشركة، للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة، وأسفرت نتائج التحاليل عن مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، بما يؤكد سلامة المياه المنتجة بالشبكة، وانتظام منظومة التشغيل، واستمرار تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.

وعقب نتائج التحاليل والفحوصات، أعرب المواطن صاحب البلاغ عن خالص شكره وتقديره لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مثمنًا سرعة استجابة الفرق الفنية المختصة، وسرعة فحص الشكوى، وشفافية شركة مياه محافظات القناة في إبلاغه بنتائج التحاليل التي أكدت سلامة وجودة مياه الشرب المطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة وأفضل للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد رمضان، متابعته المستمرة علي شكاوى المواطنين والتعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة، من خلال منظومة متكاملة للرصد والمتابعة، داعيةً المواطنين إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية للإبلاغ عن أي ملاحظات، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لترسيخ الثقة المتبادلة مع المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات رضاهم، للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء أحمد رمضان،  أن الشركة تتعامل مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة بمنتهى الجدية، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك انطلاقًا من إيمانها بأن سرعة الاستجابة والتواصل المباشر مع المواطنين وفحص جميع الشكاوى والبلاغات الواردة بكل دقة يمثلان أحد أهم محاور تطوير الأداء، مضيفا  إلى أن فرق العمل تتحرك ميدانيًا فور تلقي أي بلاغ للتحقق منه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للنتائج الفنية.

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