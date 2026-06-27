محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بمنطقة التصنيع الأصفر | صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، سير أعمال التطوير الجارية بمنطقة التصنيع الأصفر بحي الضواحي، وذلك ضمن مشروعات "قطار التطوير" التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات، للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جهود مكثفة لتطوير منطقة التصنيع ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة بالمنطقة، والتي تستهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والمتابعة المستمرة لكافة مراحل التطوير

ورافق المحافظ خلال الجولة، فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد

كما شدد المحافظ على زيادة أعمال التشجير والتجميل بالمنطقة، والاهتمام بالمساحات الخضراء، ورفع مستوى النظافة العامة بصورة مستمرة، بما يساهم في توفير بيئة حضارية تليق بأهالي المنطقة

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وإنشاء مسطحات خضراء، بالإضافة إلى تطوير سوق التصنيع وإنشاء سوق حضاري منظم يساهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.